В Боровске прошел Крестный ход
Обнинск

В Боровске прошел Крестный ход

Дмитрий Ивьев
24.09, 15:10
Он был посвящен памяти святых мучениц XVII века, сообщили во вторник, 24 сентября, в администрации города.

- В центре почитания - преподобномученица и исповедница Феодора, известная как боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, а также княгиня Евдокия, Иустина и Марья, которые отдали свои жизни за православную веру на боровской земле, - прокомментировали в администрации.

Участники шествия совместно с предстоятелем Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополитом Корнилием прошли путь от храма Введения Пресвятой Богородицы к часовне-памятнику, воздвигнутому в честь боярыни Морозовой, и вернулись обратно.

