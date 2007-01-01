Новый руководитель Обнинска впервые обратился к жителям

В среду, 24 сентября, первый рабочий день врио главы наукограда Стефана Перевалова. Он опубликовал видеообращение к жителям.

- Здравствуй, Обнинск. Первый наукоград России. Город первой атомной электростанции, - заявил Перевалов. - Город науки, образования и молодёжи. Очень красивый, уютный, зелёный город с очень сильными и целеустремлёнными людьми, жителями, которые хотят сделать Обнинск лучше. Я тоже этого хочу. Начинаем работать вместе, одной командой. Поехали.

Напомним, 23 сентября стало известно, что Перевалова назначили в Обнинск. Ранее он руководил администрацией Людиновского района.