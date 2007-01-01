+9...+10 °С
Обнинск

Прокуратура взяла под контроль проблемы с водоснабжением в Балабаново

Дарья Джуманова
24.09, 13:30
2 389
Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 24 сентября.

Сбой в подаче воды связан с выходом из строя узла в водопроводной камере Тарутинского-Акатовского трубопровода. В настоящее время аварийно-ремонтные работы проводит ГП «Калугаоблводоканал».

Для обеспечения жителей питьевой водой организован ее подвоз, а также водоматы переведены в бесплатный режим работы.

По результатам проверки сложившейся ситуации, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

