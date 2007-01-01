В Малоярославце начать строить детский сад собираются в 2026 году
Глава местной администрации Вячеслав Парфенов провел совещание по строительству детского сада на Терентьевском поле.
Объект, рассчитанный на 160 воспитанников, находится на стадии экспертизы. Специалисты работают над технической документацией и согласованиями.
- Необходимо к началу строительных работ в следующем году завершить все экспертизы, а также решить вопрос с подводом коммуникаций и организацией подъездных путей, - заявил Парфенов.
