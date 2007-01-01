В Обнинске прошли массовые проверки мигрантов

Полиция в Обнинске провела оперативное мероприятие, чтобы усилить контроль за общественным порядком и соблюдением миграционного законодательства.

Сотрудники патрулировали улицы, проверили стройки, торговые объекты и места, где живут иностранные граждане.

За время акции полиция доставила для проверки 55 человек - в том числе на предмет причастности к правонарушениям.

Выявили 14 случаев, когда иностранные граждане нарушили правила въезда или пребывания в России. Ещё 13 раз иностранцы находились в стране без необходимых документов. У 6 человек обнаружили нелегальную работу.

Все нарушители привлечены к административной ответственности, рассказали 24 сентября в полиции.