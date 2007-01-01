В Балабаново рассказали о причинах отсутствия воды

В городе продолжаются ремонтные работы.

Утром в среду, 24 сентября, ситуацию прокомментировали в региональном водоканале.

- Первоначальной причиной аварии стал выход из строя узла в водопроводной камере, - пояснили коммунальщики. - Однако в процессе работ возникла необходимость замены аварийного участка магистрального водопровода диаметром 300 мм. Работы осложнены стесненными условиями в водопроводной камере, что требует особой осторожности и времени.

По вопросам подвоза воды жителей просят звонить по телефонам 8 (4842) 211-112 или 8-800-200-03-11.