В Обнинске женщине выплатили деньги за моральные страдания
Женщина, пострадавшая в аварии, получила компенсацию от виновника - 250 тысяч рублей. Деньги были взысканы с помощью судебных приставов.
Инцидент произошёл в Обнинске. Мужчина, признанный виновным в ДТП, был обязан выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда. Однако добровольно он деньги не перевёл.
Тогда дело передали судебным приставам. Те начали принудительное взыскание: заблокировали банковские счета должника, начислили исполнительский сбор - более 16 тысяч рублей - и приняли другие меры.
В итоге вся сумма была взыскана в пользу женщины, рассказали 24 сентября в УФСПП по Калужской области.
