В Обнинске женщине выплатили деньги за моральные страдания

Женщина, пострадавшая в аварии, получила компенсацию от виновника - 250 тысяч рублей. Деньги были взысканы с помощью судебных приставов.

Инцидент произошёл в Обнинске. Мужчина, признанный виновным в ДТП, был обязан выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда. Однако добровольно он деньги не перевёл.

Тогда дело передали судебным приставам. Те начали принудительное взыскание: заблокировали банковские счета должника, начислили исполнительский сбор - более 16 тысяч рублей - и приняли другие меры.

В итоге вся сумма была взыскана в пользу женщины, рассказали 24 сентября в УФСПП по Калужской области.