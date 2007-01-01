В Балабаново опять отключили воду
Жители этого города в Калужской области страдают без воды второй день.
Днем 23 сентября произошла авария на водозаборе. К вечеру ее устранили, но утром 24 сентября трубы вновь прорвало.
Сейчас идут ремонтные работы, сообщили в администрации города.
- Для обеспечения населения города Балабаново питьевой водой операторы наполняют водоматы, - заявили чиновники.
Бесплатная вода доступна по следующим адресам:
- ул. Боровская, 18, 63,
- ул. Гагарина, 27,
- ул. Лесная, 2, 11б,
- ул. Московская, 1,
- ул. Южная, 2б,
- ул. 50 лет Октября, 15а.
