В Балабаново опять отключили воду

Дмитрий Ивьев
24.09, 08:43
Жители этого города в Калужской области страдают без воды второй день.

Днем 23 сентября произошла авария на водозаборе. К вечеру ее устранили, но утром 24 сентября трубы вновь прорвало.

Сейчас идут ремонтные работы, сообщили в администрации города.

- Для обеспечения населения города Балабаново питьевой водой операторы наполняют водоматы, - заявили чиновники.

Бесплатная вода доступна по следующим адресам:

  • ул. Боровская, 18, 63,
  • ул. Гагарина, 27,
  • ул. Лесная, 2, 11б,
  • ул. Московская, 1,
  • ул. Южная, 2б,
  • ул. 50 лет Октября, 15а.

