В Балабаново отремонтируют Центр молодёжных инициатив
Работы начнутся на этой неделе, сообщили 23 сентября в местной администрации.
В прошлую пятницу ученики первой балабановской школы, сотрудники местной администрации и депутаты провели субботник - расчистили будущий центр от мусора и старых вещей, - рассказали чиновники. - В этом году наш город выиграл региональный грант на создание современного пространства для подростков, в котором они смогут обмениваться идеями и создавать новые проекты.
Инициатива создания центра принадлежит юным балабановским активистам.
