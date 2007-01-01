+13...+14 °С
Обнинск

В Балабаново отремонтируют Центр молодёжных инициатив

Дмитрий Ивьев
23.09, 16:07
Работы начнутся на этой неделе, сообщили 23 сентября в местной администрации.

В прошлую пятницу ученики первой балабановской школы, сотрудники местной администрации и депутаты провели субботник - расчистили будущий центр от мусора и старых вещей, - рассказали чиновники. - В этом году наш город выиграл региональный грант на создание современного пространства для подростков, в котором они смогут обмениваться идеями и создавать новые проекты.

Инициатива создания центра принадлежит юным балабановским активистам.

Новости по тегу
общество
