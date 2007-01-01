В Обнинске завершено расследование дела о кражах в супермаркетах

Полиция завершила расследование уголовного дела против двух мужчин - 22-летнего жителя Боровского района и 46-летнего жителя Обнинска. Оба ранее судимы. Их подозревают в серии краж в супермаркетах города, рассказали во вторник, 23 сентября, в полиции.

По версии следствия, мужчины действовали вместе: заходили в торговые сети, брали продукты и бытовую химию, прятали товар в рюкзаки и одежду, а затем уходили без оплаты. Общая сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили их личности, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. По словам подозреваемых, похищенное они продавали прохожим на улице, а деньги тратили на свои нужды.

Уголовное дело возбуждено по части статьи о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.