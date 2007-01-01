В Обнинске управляющая компания задолжала за свет более 700 тысяч рублей

Прокуратура города провела проверку после жалобы поставщика электроэнергии и выяснила, что УК месяцами не платила по счетам. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 23 сентября.

Компания, отвечающая за содержание домов, попросту не перечисляла деньги за потреблённое жителями электричество. Из-за этого образовался крупный долг.

Управляющей компании внесли официальное представление. Это возымело действие: после проверки долг в размере более 700 тысяч рублей был полностью погашен.

Теперь жители могут быть спокойны: угроза отключения света из-за долгов управляющей компании миновала.