Контрабанда из Китая и продажи в сети: обнинский наркоторговец приговорен к 13 годам колонии

В Обнинске вынесен приговор руководителю крупного преступного сообщества, который организовал в интернете настоящий наркобизнес. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в понедельник, 22 сентября.

Его группа работала более чем в 20 регионах России, а сильнодействующие вещества контрабандой поставляла из Китая.

Под началом мужчины десятки сообщников продавали наркотики и опасные вещества через интернет. В ходе операции силовики задержали 18 участников группировки и изъяли более 60 килограммов запрещённых веществ.

Несмотря на масштабы преступления, подсудимый пошёл на сделку со следствием. Он полностью признал вину в 83 эпизодах, помог раскрыть деятельность сообщества и изобличить соучастников. Благодаря этому его дело рассмотрели в особом порядке.

В итоге суд признал его виновным и назначил наказание — 13 лет колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год. Также он должен выплатить штраф в размере 1 200 000 рублей.