В Обнинске опубликовали график проведения ярмарок

Торговать будут раз в две недели по субботам до конца нынешнего года на проспекте Ленина, 240.

Первая ярмарка состоится 27 сентября с 9:00 до 16:00.

А следующие пройдут вот в эти даты: 11 и 25 октября, 8 и 22 ноября, 13 и 27 декабря.