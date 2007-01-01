+13...+14 °С
Обнинск

В Обнинске опубликовали график проведения ярмарок

Дмитрий Ивьев
23.09, 16:23
0 257
Торговать будут раз в две недели по субботам до конца нынешнего года на проспекте Ленина, 240.

Первая ярмарка состоится 27 сентября с 9:00 до 16:00.

А следующие пройдут вот в эти даты: 11 и 25 октября, 8 и 22 ноября, 13 и 27 декабря.

