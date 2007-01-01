В Боровске на опасный колодец указали воткнутым столбом

Местный житель сообщил о проблеме под публикацией губернатора в понедельник, 22 сентября.

- Просьба решить вопрос по поводу сломанного люка на проезжей части. Город Боровск, улица Володарского, 14, здание детской музыкальной школы. Люк несколько месяцев при проезде транспорта гремел, видимо, уже был сломан, с пятницы воткнули трубу для предотвращения ДТП, - написал мужчина.

В администрации района сообщили, что специалисты городского хозяйства выйдут на место, чтобы определить принадлежность колодца для дальнейшего принятия мер.