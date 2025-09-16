+16...+17 °С
Обнинск

В Калужской области жители Олимпийской деревни моют детей в тазиках

Жительница микрорайона Олимпийская деревня в Боровском районе обратилась к губернатору Калужской области с жалобой на отсутствие нормального водоснабжения.
Ольга Володина
20.09, 16:24
0 230
В субботу, 20 сентября, женщина оставила обращение под постом главы региона в социальной сети.

В своем сообщении она описала критическую ситуацию:

- Здравствуйте, уже 20.09.2025, а д. Кабицыно мкр. Олимпийская деревня все так же без напора холодной воду с 16.09.2025, котлы не включаются на такой напор, дети моются в тазиках. Что ж вы издеваетесь над людьми и маленькими детьми. Водоканал Балабанова не хочет решать вопрос, что произошло 16.09.205 во время отключения воды и кто в этом виноват. Не оставляйте пожалуйста людей с этой бедой.

Министерство строительства Калужской области отреагировало на жалобу. В ответе ведомства говорится:

- Здравствуйте. Ситуацию держим на контроле. Специалисты проводят обследование, ищут причину заниженного давления.

водоснабжение
