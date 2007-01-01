+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Дорогу отремонтировали в Боровском районе
Обнинск

Дорогу отремонтировали в Боровском районе

Дмитрий Ивьев
19.09, 10:00
0 209
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В порядок приведен выезд со стороны микрорайона Молодежный.

Там проведен капитальный ремонт, сообщили 19 сентября в администрации района.

Местные жители долгое время оставляли жалобы на этот участок.

Ремонт выполнен за счет районного бюджета.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBCYU9FM1piK21JNVVRNCttSEhEckE9PSIsInZhbHVlIjoiL3VJazlzY3dlRWwza0VEMHFmQW43ZXI4NVNNWlFnNERLWkJiZmlleXdocjFZRUdZZ1VyOWJLNWhBMXhZN091cXlnYTJjYTZTQ01CMTdXT2hBa1VtVk4yd0ZMcjcyQ3pleVJIQVZOVVRZbk1IbHBTVUduUElmcG43Qkp5YllicWhRc0lwWmYrLytpN3RaUitrK21LZUJOT2N6Q3RrZnM0UldPVjRsK3hNNmY0VW95MnVScjEvMnhWa0dacUZDU2dqcWRPMmt6TVlJeWxVWVFoeHVTdGZzWWRUQmNPUjFYYnNlYThJZmMzWWl1cTZUQThJejNZeXpORXpHSFpwNno2UWI2TTBKM3VJMWZTSGlwbDU4TGQ3cm5PMko3U3oyNEtHL1o4SitMUU0wMjEyTjY1cDhiTUNGMHVLZk1OTVI3RjBINUVKOTZWU0EzemVNcllvaWtuZ3pJcFRVcWdYY1VXTm5oTHFTZlNUTXl4N0w3cHYxV0hUVkMvb2VWbzdqaTJPMHovb2E3TjVNTElyVS92ajRRN0NjZ2Y4SWIyRXpldGxpeVlHbmJ2SitVWGJMcFNFbklseDhNRGQyTCtDMDhjaiIsIm1hYyI6Ijg0Yzk1YWExNjZlNjQ0NmU1ZTU4NjUyY2RkZGI2ZDUwYjNkMjM2OTM1NzA2YjBkZTI5ODQyMTM5MDMxMGNhZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9lQjRoS0t6SjZlQllvUnlVTmpvcVE9PSIsInZhbHVlIjoiSjQzWUdtVVA1S1pHQU9CQURVYVNoYlpISHFXTkV3bSt3bFh0ODNzem5BWWZZaElDa0NXd295bnRHejg0cUplZmFYN3RXcFc2c2dWUGk1SXlCNzl2aUNSbG10Q3NCSmNaL2NxVmJ6TnkwM0d1WnNNd0VJWVhUQW1CNzVJeDdpUGNxMlZ6YWZqdlFqYUdVRXRiOXBRanh1TzRCQi9vVGphcDNtcThsaHVTK3VxdmNyMThPd21JaklIczVIR0c5QUhyRWw2UFpNVFAxQ05SZVp2dzhmMDd0NTZLMkFTQ2FpWDFhVzZvcEdwdUlZTy9qRThEeHQrandvellGeW12M0pISlljSTZDcU9ZQzYzQmhVSkdibXAvSkw0K3MrL0lrWTZqa1lmN0lFQ0MrZ0JIT1l0eHJpQ1ZJTk9mcnJhbUFGT0ZUWXZaeEVWQjJnVUpwcmZrSlVxUkM0c1JGL0taK0djODJQQ0ZaS1I0aFVWNUZwdFUyQlBHaEtlaVBFZldZQjdRcWdaU1BHQnpUTnFaNk96a05pMjRrTFhQN21PTStPOUVVNG5nVzF6WDY4QVRZVFh1eGpMaEgyYWttVlZzbGlSdzd0QlNDNkt4dE4vK0Z6ZUZxd2tXalVXeWtZcjhucFo4cFpwZVBYclRQRkZwekJZdllPajBXeU5yeWdUcXVLZ2dFWWFjbTJRQWRPN21HdnhTRXBnOGExdHNxNzZ4TC9ldG5hYmRMeXFjNWpWcEMrUjhQdTM5Mk5ET0tSY1NNWS9VRnVLYWQyYmFWMzZ2UmtVdTlrRlYweUo1UWZkNUlwdm9rTm1VYk5lWlQwSGUzcm1xNDRwc3owUnFIYmlxQ3BDaCIsIm1hYyI6IjcyOTRhMjAxZmQzN2FmNmQ4MzYwNTQwN2QxZThjNzJhODdmNTZjMjFkYmYwMzA3Yjc4MWU3NWViMmFjYzA3OTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+