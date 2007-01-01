Обнинский предприниматель стал жертвой мошенников на поддельном сайте

В Обнинске мужчина, занимающийся продажей товаров через интернет, лишился более 80 тысяч рублей, попав на уловку мошенников. Он регулярно заказывал товары на одном и том же сайте, который нашёл ранее в мессенджере. Но на этот раз попал не на настоящий ресурс, а на его точную копию, сообщили 19 сентября в полиции.

При очередном заказе он начал общаться с менеджером в мессенджере, который попросил оплатить небольшие суммы якобы за документы и услуги, связанные с поставкой товара. В итоге потерпевший несколько раз перевёл деньги на номера телефонов, пока общая сумма не превысила 80 тысяч рублей.

Подозрения возникли, когда менеджер снова запросил оплату, но так и не предоставил обещанной документации. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас проводится расследование.