Обнинск

В Обнинске возникли проблемы с доставкой почты

Дмитрий Ивьев
18.09, 14:19
В четверг, 18 сентября, ситуацию прокомментировал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Он пояснил, что почта в Экодолье будет доставляться из отделения на Гагарина, 55. Для этого увеличен штат операторов и почтальонов.

Директор обнинского кластера «Почты России» Юрий Савушкин рассказал, что письма не доставляли из-за технического сбоя - данные по району не загрузились в федеральную информационную адресную систему.

Проблему обещают решить в течение нескольких дней.

