Жительницу Обнинска осудили на 4 года колонии за дискредитацию армии и экстремизм
Обнинск

Жительницу Обнинска осудили на 4 года колонии за дискредитацию армии и экстремизм

Дарья Джуманова
18.09, 12:06
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в среду, 17 сентября.

Её признали виновной в повторной дискредитации российской армии и участии в деятельности запрещённой экстремистской организации.

Поводом для уголовного дела стали её посты в социальных сетях в конце 2022 и начале 2023 года, где она критиковала использование Вооружённых Сил РФ. Кроме того, женщина поддерживала и публично освещала деятельность организации, запрещённой в России за экстремизм.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. 

