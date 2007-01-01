Обнинский школьник в третий раз победил в детском фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Юный фотограф из Обнинска Иван Горшков стал победителем детской номинации всероссийского конкурса «Самая красивая страна», организованного Русским географическим обществом. Это уже третья его победа в этом состязании.

Иван занял первое место в категории «Мир животных» с зимним снимком, сделанным в природном заповеднике «Калужские засеки». Хотя мальчик не планировал запечатлеть драматичный момент борьбы животных, ему удалось вовремя среагировать и сделать выразительный и эмоциональный кадр.

По словам Ивана, в следующем году он переходит во взрослую номинацию и будет конкурировать с более опытными фотографами, поэтому намерен продолжать совершенствовать своё мастерство. Призовые средства юный автор планирует потратить на ремонт повреждённых объективов и покупку дополнительного фотоаппарата.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» проводится с 2015 года. За десять лет на него поступило около 730 тысяч работ от авторов со всей России, сообщили в администрации Обнинска.