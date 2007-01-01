+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жительницу Обнинска заставили работать за неуплату алиментов
Обнинск

Жительницу Обнинска заставили работать за неуплату алиментов

Дарья Джуманова
17.09, 14:57
0 191
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

40-летняя женщина более двух месяцев не платила алименты на содержание своих двух дочерей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 17 сентября.

К этому времени сумма её долга превысила 70 тысяч рублей.

Женщина была лишена родительских прав, но это не освободило её от обязанности финансово помогать детям. Несмотря на предыдущее административное наказание, она не устроилась на работу и никак не пыталась погасить долг.

Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ. С её будущей заработной платы будут удерживать 10% в доход государства.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlAyeXF0aitFMUZYUTZkWnlQaHZ4bmc9PSIsInZhbHVlIjoiVFk2TjRiWmdFT2J6ZHp2WWVUN1ZoTno1OWhCY2IzYktsb2xJY2RPUDd4UENkeDdoOUw5KzVDQ3d5OE9mL0hyK3FpZmJ4aHJxQ1V4RWE4Vyt6em14d1RqSURXNmNuVWdFQ3laekFpM0xCdDNEZHBqWXZIcEllL0dKWmN1cDZNZ0crYjlRNWZjOVJEa1FENEZwZVBNUE84T1RMOEVqM25xditnMEVNSzVwdDgrSFE0Ly95UTRVRWQ4ZDJVT1ZxZ3NvZzFSZGpFL25kcU5RaUZWb0hkbGEvMklxbWw4M256VEJLd2taelYyTDBjUFFLSVFYRG8zN2x5Ulg5c205UHBsN3gzbkJIQWVhT2MwOE0yd3hpTnplaWRtNUdOdmRDMVk2aVJtY3hJaUFNM0FNV1lncWdCdURaVzZ4anlML3JxYXRwdmY5MHhIYkk2Z1VqeU85cUU2eDRGZklWTGt6b0ZlU2I5NUlOSG5Sb2ZNVEt1MjBILzZ1RGswMWkzREJKWFBpclFBeTVIOGZKVmZkN0NnenVKWHBqMUdCMXFYVDNTbFBnV3BxN2Z5RDJ5RmNMcW1tQzNEQUF3eUEyTXhZNGRHMyIsIm1hYyI6IjEyOTc3NmU0ZTgyNjc1ZWRkODBmMDk1MDk3MWM1YjAzMDE5NTg2NTU2MWVhZGY4MGZiNDIzYzY0NDE0MTQxYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNlSEE4OXZHSzFPdFhWdUNrUUI2d1E9PSIsInZhbHVlIjoidDBlcWM0Q3JUNWJFUEJsaVBOb0dKWk9qc3JqTGV1T0dBMHFaSWphZTdKdVBVeUpmYi96ZjR2OW9tZU1SNVJlMHc3NVJuVVV0YlVNSk9UR1poRzRleXArbzZZTVhYRlNZbjlxQUJVbis0azM2RzRUanFCUUczcWZjYm10QmNSMTJvTElaajAwaVpUZC9kZ0tScERRanNJeGkzVlZXVTEwTGV4QjNZWUwxdXJEM0grdmVHZFZVNFgvVjl5Z2tuaXQvZjZsaE94YnhFM0M0NWNhdHRqQ0xuMTRacjhwdWU2TWt2NklYUGRSQ1g5MXQySVVDYTRMRkwxY1pxd2tZU0FWSmxoZ1cyR0hrR0xHKzY3UVc2bm1OczNSUmRSamM3QzZUM2ZGTDZHM0ZIbXVlRzZyYkM4V2ZBd1ZNcUJaS2tPK2NudndzV0RFM0lqdDVlRDlnbFU3U3lNUUZWVnRRMWM5UENPSWUzZXNtVG9wbzZOd24rU0JHOHk2dTcxUktRSWtDTkFpSGIvM2w4d1JxS2c0d3hnb2ZCZUVoZyt1Mk1BbTNlUjlUSSthMklwdTFPTC8rYS9nd2ZzWDNPYklzV0FVckdZK0t2OS9ieEU2aEJLYUEydzY5UXJDNU81TlJOa2tkajhaOXFRSUZtcEs4S2JEZjhZUEp5WjFjR2FpNStUdHkvMDFwV0x3VlJldE9PdGxvakxDWnExWk1XdWRiUDU0RmdkVXQ0YzU5aE9HNVZpS0tmdXE3QXZsa2dhRXkxSXJGdVc5V1lFZGEvTFhYKytQVVpJb2RHekM3L3BXY2RkNm5IcFl6bUllU1lOY3JseldtbmszS3lDb0ZYODBHT1FFVyIsIm1hYyI6ImYwMDk4MjQ5ZjhjM2M0ZTUyOWJmNTcxYjhmMTQ2M2Y4MjE3OWYzZTllZTVhZjVjMWU4OGMyMzI1ZDhiZjQyYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+