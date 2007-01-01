Жительницу Обнинска заставили работать за неуплату алиментов

40-летняя женщина более двух месяцев не платила алименты на содержание своих двух дочерей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 17 сентября.

К этому времени сумма её долга превысила 70 тысяч рублей.

Женщина была лишена родительских прав, но это не освободило её от обязанности финансово помогать детям. Несмотря на предыдущее административное наказание, она не устроилась на работу и никак не пыталась погасить долг.

Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ. С её будущей заработной платы будут удерживать 10% в доход государства.