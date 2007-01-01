В Обнинске завершается реконструкция теплосети на проспекте Маркса
Работы ведутся в районе дома №38, сообщили 17 сентября в филиале РИР.
Там меняли 23 метра теплосети диаметром 125 мм и 96 метров - диаметром 150 мм.
- Работы «по железу» здесь завершили, сейчас заканчиваем монолитные работы, выполняем изоляцию трубопровода и переходим к закрытию канала, - прокомментировали коммунальщики.
Напомним, ранее исполняющий обязанности главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщал, что город подготовили к зиме. Отопление должны дать вовремя.