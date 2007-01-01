+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске завершается реконструкция теплосети на проспекте Маркса
Обнинск

В Обнинске завершается реконструкция теплосети на проспекте Маркса

Дмитрий Ивьев
17.09, 13:40
0 240
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы ведутся в районе дома №38, сообщили 17 сентября в филиале РИР.

Там меняли 23 метра теплосети диаметром 125 мм и 96 метров - диаметром 150 мм.

- Работы «по железу» здесь завершили, сейчас заканчиваем монолитные работы, выполняем изоляцию трубопровода и переходим к закрытию канала, - прокомментировали коммунальщики.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщал, что город подготовили к зиме. Отопление должны дать вовремя.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpGRUs3MEc4RjBWaWhhZ1pnbUpyNVE9PSIsInZhbHVlIjoiSHJndW5rZHNoTzJZb1o5WUFzLzd2RkZNalF4RVZnSVRDVC9xeUxVdzRrdWpvNVk3ZU1YNW5ySitLM0EyMi80NU1kRDhZTmxGS0hQQThSUUc2MUlIZlFzVlc5SWNDalVCekpHZlhpa3NkUHg1VDFTMDRkSmQ3Tml3UjV3VHhSTnMzSFhEV2Z2RHdFRU1sQUhUU3cweHVwQ1daelJTdy9IUmtlWks0cVEwb2cyWUl0eHVlTzBBYjNuS1JZR3FOaTJCTXFma1B5MzBIV3lGb0dZb0dGTTdJRExYNUNqcU90cnZ3cTM4WVY3by92WCtiWlY3ZDEyamY2ZE5sbHBnZ09oODBqYXJVRXJNLy8xbVd2VjRnc3ZGaUZ2a1ZyTENaZFlZa2RHY0F0TTNWRUF2TGxFK1duejFqdU1ZSUIvcWVMek5TbGdMVU00cHhqWmxwV0tLRkl0ZEJJSDZtYkt5eGpPc05VSGxkNEw2eXdUbCtYUGVwL245dXdoWDc2UWVtbjVhbGI4Wldsckk2OEROdXJwMk8rZ0NEdDFmS2QyY3lkMnlLbndLa3ZxV0dzVnlNb2tSU29JYnIxNm9Yb1NZSjJBMiIsIm1hYyI6IjhhNTQ3YmU3MjYxZWNhMzczNGNiNTI2MDI3ODkxNWY0NTVkMzg4ZDY4MjMzOWQ1YjA5M2NiZTE0OTJhMDk3ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5zUGVVWkpNTkxQN2tZamJsRnRINWc9PSIsInZhbHVlIjoiMitvcm90SVFpTit5cFRpM21uV240UkdLc2VFdjJCM1FsQkpqdzVoZW9xYWpTUHByZ0FGVzE4M3NUNk9CY2hISGxtV0I3SFNldTB1WFBGMkMwZzZlbk12aXJpRmsrRDE4NjA5K3REaXZRN1pENTdRTng5TmhEdm1Jbzg2T1hxTVZNOExINmdJNDdlbGRaZUdUdUdMd1NoMERacGFBQ0hranloOFA3QjRJUWZxcWo4Smd0SlZUbVFmZCtIRDMxbmlyWkE3dHRyNHV3SDNKQlY0bk5wM05wdnMwbWQxalRDUjZqMFQrZTRIL1NEQlJmYWZmcm9OZW45eEM1RExtN1RBOTdTNzFPUHZUaXA1ZXFudm85SDBUSnl0eUVINi83ZlJ5T083SFBGbWtVZVZKcWVaMWw3VXRQaDIycFVKZmh4Q1ZkcnlOUDA2d3NCTDVMdjcvYVdhc29obmp0Vk9mOCsyVXB1L0Z0UE5IcXJrcVRIZUpaSnZ2S09nK3R6NTFZMjBJakM0YXJvZG9IUmVabGZWUkZXOTZiT1RyenJQa3djck55cW5BRHoyY3M5a2xlcGV6dWpmbTBYUXhmMkZHWi85U0hRTVREYkY1a0lhcnpLUUxVR3h4WkRXYnNJRXNQTExIcFJOaFBBTHZsdHBRYVRPakZZTUprWjN3ZzlhMjVDdy84WEJKditremNnWGxDZmlRcWxYaUxyQzlBRyt4VGFITEdnYUNKYkhEYUNva3l1UGRwNFVrYVRrcWh3SjVXWUtLZlFKd2lTTWptb2dzc29TYktNRE1XSDk5ckZVWkNIbWFyMVNCVHJSbXhISWV0YzA0b2lyenRXa3piOWdVLzBpZSIsIm1hYyI6IjQzZTdiODFjMGM1ZGM2ZmIxMmJjNGE2ZjI2MTFhYzZlNjc0YjRkOGM3NDMzYTcyM2NkOGUxZGJmYTdjZDAwNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+