Житель Обнинска перевел мошенникам 200 тысяч рублей

Полиция расследует дело о мошенничестве. Потерпевшим оказался молодой житель города, который в результате серии обманов лишился крупной суммы.

По версии следствия, сначала мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что номер телефона будет заблокирован, если не продлить договор. Для этого, якобы, нужно было заполнить форму и назвать код из SMS. Не подозревая подвоха, потерпевший выполнил все указания.

Затем на телефон пришло сообщение с предупреждением о взломе учётной записи на портале «Госуслуг» и рекомендацией перезвонить по указанному номеру. В ходе разговора «специалист» сообщил, что на имя гражданина пытаются оформить кредит.

Связавшись с очередным «сотрудником банка», мужчина, действуя по инструкции мошенников, оформил кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги на номер злоумышленника.

В настоящее время полиция устанавливает личности причастных к преступлению. Расследование продолжается, сообщили 17 сентября в УМВД по Калужской области.