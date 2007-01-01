+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске контролируют благоустройство
Обнинск

В Обнинске контролируют благоустройство

Дмитрий Ивьев
17.09, 08:17
0 92
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

16 сентября и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что в городе продолжается контроль за соблюдением правил благоустройства на объектах торговли и общественного питания.

По его информации, специалисты комитета потребительского рынка и связи провели очередные рейды на улице Гагарина (дома №4-38). В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с состоянием прилегающих территорий, фасадов и входных групп. Хозяйствующие субъекты оперативно устранили замечания: привели в порядок территории, очистили и покрасили фасады.

В частности, у магазина по адресу ул. Гагарина, 30 было удалено самовольное граффити с передней части здания, а на прилегающей территории магазина по ул. Гагарина, 4а - проведен покос травы.

С рядом предпринимателей, к которым были замечания, проведены профилактические беседы о необходимости регулярной уборки и поддержания порядка на прилегающих к объектам зонах. Контрольные мероприятия будут продолжены.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpwZ1N1RDZzb29wQkx0L0U1R1hPcUE9PSIsInZhbHVlIjoiT2FuTjlBeVdaUjdtYnFQZk94Nit5aTlGd1ZSZFZPVWFROUtGMFFWYzRsTnIvOWVMcjBueGxyVTNPa24xZ3QwQTBvYlgrSEwxa1A5N1V3cy8vK3pGVlQ2UVVqbnNVUnQ2NzZjV1ZHanNaNEJIamZ5S1FSRFdLWnhlOUVJRk50WjVNRDRlZTZWaExRSW9EVHZjYmVzdjRjdllMUHFWc2NpVU4rMXJOTGdLa0xTZGhWbnpWMUZRSEI1ZTJGcjd3Z1V0b0ROUDhyNkpaRWE1T2dvQUtVVndGd1hUbzg3WDFIY0Fzek1mSHdWWEdBSWpSVElNRlpOVjY5QVRReE1SWmNXT0FZcTFmUHR2a2FWSG8raEhWM2Ficmh5dXF6L0k4b2h2eDdmM2pDTWx5cnNyeGNvdjhaa0lPVE04NFZac2hocHhaWGl2L25DMnVvZ0tKUnFLWUV5cGVuTnMxQUxPM3pNQVd1MzNqVENLeEhuWW1qY1ZRY1V2U3RZaGJoaDBPTkFUYjNmNXNJditMMEZPSzk1QmVDL3Z6Q2ZqalpUN2xRR0lIa1pLZ09lWEVzak02V3poQzc5VmhkeFhYOEIwdGs4UiIsIm1hYyI6ImU1MTUxZWIwMDY4ZjkyMGVjM2EzYTViZDA3ODBiOGY1ZTkzMDdhZjNkNmYzYTk0ODI1MTEzMmMxOTZlNmVlODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InB1UUwybGdobXdCMjVlWDZDcVhUZWc9PSIsInZhbHVlIjoiTllTSEFXczVhSkdVN0lEb0JPeFhZMFpMVFV3ZlA0ZXd4Ty9yY3JPekVWZlZsaGFMYlBZRHUxeGhoeWs0UjUyRzc3UjQvZVJsckQ2REVUbE9SeUJYeWVERWcvTDhEQ21IaXhvMlFUVGc5MmNsR3pqOXZ2TjRrb1JXcmJjOFhodGx5SFFZMkVJVmllaVl0aDZ1UVNuTlJENEpjRHMwOXRYaGRuM1NJMVhTaEM3aEUySzhWdjNkYk5OVHZsK1ZsaDNyazdLV1NRKzh5Wnl3UWtOUDdTSWlSMGNqZVh2NDAwbVJ2cTV5YW5FMlZCd0NmZVlFUnVVTFM2aC9vVk1QbWYyRXlnbktYYUZTVlIyQ1BSQkcwTk1rWFBSbzRhandDeUlTWHJOUHZucms5bXdYZ1lvS0ZOSjRLY1lVVjNOMDVtNlpORjc1RUZpL2lzVi9PR3BmN1Y4ZFRUL2VBa2FTRGlPdUp6ZGcwM1MyQ0Z2ZGx4TjhUa2Y4RzlvVURFaStqampsZDBLZ2hEaG5NYWNxREk0NjQrWVVUanI1dUlhejhMQTZNWUJNUHI0SDJWczJNNXA0SWZuY2xqSWl0RHBjQTd0NjdsYzlaY0g4S0trLzVMcjFuUlFValhiQVNGanVuVno0bnB3Tkh0a1h4d2xwUTlhNmwzM0NlK01XZEFuaEdBWXZSamhyT1BGSHU3TUljR2R5b3R4R0lOR0pESVluWXZwcnBlWk1XN1NYVEFaUW9OMjVHS1dUbnJlN0tLbWRJYUtteXE3OVFrRE13RTFnTnhLL2JaNXpwMXdzUWJLN2t4dE5MT2V6TWs2TUJmckgvSEZaWHdnTjdkaUlxUSthaFA4MiIsIm1hYyI6Ijk0YWUwZDdlOWJlNDZmNDQ2ZmQxMTFhMWVmZWQ5MWU5NTgyNjcwMGQ2NjM1MGJhMDQ0NWI2NjU2NjRjNjIwZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+