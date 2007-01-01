В Обнинске контролируют благоустройство

16 сентября и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что в городе продолжается контроль за соблюдением правил благоустройства на объектах торговли и общественного питания.

По его информации, специалисты комитета потребительского рынка и связи провели очередные рейды на улице Гагарина (дома №4-38). В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с состоянием прилегающих территорий, фасадов и входных групп. Хозяйствующие субъекты оперативно устранили замечания: привели в порядок территории, очистили и покрасили фасады.

В частности, у магазина по адресу ул. Гагарина, 30 было удалено самовольное граффити с передней части здания, а на прилегающей территории магазина по ул. Гагарина, 4а - проведен покос травы.

С рядом предпринимателей, к которым были замечания, проведены профилактические беседы о необходимости регулярной уборки и поддержания порядка на прилегающих к объектам зонах. Контрольные мероприятия будут продолжены.