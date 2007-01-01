В Обнинске создадут новый мурал

И.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что в городе планируется создание нового мурала, посвящённого деятельности Госкорпорации «Ростех» и основателю ОНПП «Технология» Александру Ромашина. Инициатива была озвучена на встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с коллективом предприятия.

Для проработки идеи состоялась рабочая встреча в Музее истории города. Специалисты музея займутся подбором тематических фотографий и исторических материалов, а начальник отдела дизайна «Технологии» Елена Петяева приступила к разработке эскиза будущего изображения.

На данном этапе также определяется наиболее подходящее место для размещения мурала. Администрация Обнинска приглашает жителей города предложить варианты локаций, где изображение органично впишется в городскую среду и архитектуру.