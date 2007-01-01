+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске создадут новый мурал
Обнинск

В Обнинске создадут новый мурал

Дмитрий Ивьев
17.09, 07:35
0 126
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске создадут новый мурал

И.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что в городе планируется создание нового мурала, посвящённого деятельности Госкорпорации «Ростех» и основателю ОНПП «Технология» Александру Ромашина. Инициатива была озвучена на встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с коллективом предприятия.

Для проработки идеи состоялась рабочая встреча в Музее истории города. Специалисты музея займутся подбором тематических фотографий и исторических материалов, а начальник отдела дизайна «Технологии» Елена Петяева приступила к разработке эскиза будущего изображения.

На данном этапе также определяется наиболее подходящее место для размещения мурала. Администрация Обнинска приглашает жителей города предложить варианты локаций, где изображение органично впишется в городскую среду и архитектуру.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inl5dXdXRGdRdTZia2VOWlljSmFoOVE9PSIsInZhbHVlIjoiZVZGdlNsL1laL0xFb2xramUvU0djS2JacGZaK3ZwS29ta0lJNU40cERxUDFjbzBQMC84aHN2RWpvcFJrS3pNSkdpQ1NoNjREOU1aM0EwZ0tZTTAzR1NMYUo2Q3BkbXNMMEw5aUhlc1p1eHZOaHI0d2FNTHVVb202MWN0SVROSEZTZUc3UUR2U2dSVng0RjRaUWdqUWF0dThndnFCeDRkNUtybThoWVR5aStJWW5qMWRVNGdHU0pUOTJ3bmFtaXB5WHh1d2JPU1g1anYzMHN4dTVIZnprQXNCdWFxdjNPemtyNjR5R0lRQmppR0NSWk5IV3U1NDBIQzFJcUg5QktmZTdDMUVRbER4UVR4UXNLdFU5QTRYOTJNOHlDTEpXQjZOcDVMNFNzVFV6dElDSFcrL1BKMFVRR1FmTW5QRjJ5OFFDMkhrVWF5ZWdTY0Npc3E5d09xd2RJRDIyYUxaL3R0YmNrMUN2cSthcnVQWWxlaW9LY2ZSazVGdkRLeU1zRmljNWpuNmRnOEZyR3V3ZlJtajFIQWViUjRXWUFtZlJrRVR4SWFjRGFTMkhwWXpCT0h5ekdTN1QrRGpmdWt5TkJJNSIsIm1hYyI6IjNlNWM2ZTE3YTIxYjQ1MzgxYTc3ZmViNGZkOTFhNDQ1ZTM2NWY0MGQyOWY3ZjdhMjI4OTk5M2UzMTQ5Y2I4NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZNR2hoajVwUkUyTU0vOHRBdnYxdHc9PSIsInZhbHVlIjoiZ3BjRGhlNlU2cTR3RFFBSlpwSWQyaDQ4TnRDYnY4TzQ5K3FjUlN5VncydzBHREQyb0VIVk8yaklRTENoWW5uaU9HV3JqV09qUDB2Ym1mZC9waXpEb1doUFAyMncwQWZnME43UTMvblh1ZmhpNnNHSmk3SituOVd2SGlrU0RvOWxkQUNjZzdvckVCQXFpcWV6aGo3aWk3M1VUODAvaVozWURhbEtHRHNNNVV0MFZOM2VaV3NLb2xvS3l0ak9PYm8veU1pNFNJTW5SSjJNRzduWmJzZm4xZ21pdGs4aFVQVEF0Ri9zKzBHWkEwTzFkbUFkMTR1NmU5Ly9DTjhacHB5SkhHZGErek5NWG9FbitjeHBuWUxkdkQvdDR6WXVwM09kL3lBK29JZ0dES1EyV1FQZmhwcWNBWXRuTGF4TTdVV3RXdDNiLzgzY2paUVpGem50SHV2Mmk2UHNjZDJsT2JIblJIZXo5UWdzc1R5dnhNKzY1L0NUMUVWd3RBSHVRYU1SdUptM21OdEVFdmJMYktLRk9ZTVk5aytaUmNLdEgyNXVqeVRBeXJIaVVyTlJnM0V5UDdxcnA3Z1ZhU09TTmx3NUpjcVhhOEVyTHBmZko2ZUlCSUc0RU82T2hJaVdqaEFvUTVjV3hQQVczM2dTVmFMd2g3aXVHRW9PdFJXVUhKUldtYVh3aWtrcFExa0FleVQ5Y0xjZHVnYlVlbzZvdXVUMkZydzYzOE9yZlRFc2k5TVBtNnNYeHgyYnhDOG1ERkZZZnFqUnRWeElqZEhhUGVxZXB6bGZiS2puSEhmOGJqUzhNTHhoWjluS2FyNklQZy9IZFJRWVBNSHRaRzgzbmZGTyIsIm1hYyI6ImU1MjhlYmVjMzc5YjcyZmFhOGVmMmVmY2QyM2QyYTliOWM1NWFiY2YzYmE4ZWRhMjhkN2JiNGYxZjAyMzNjNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+