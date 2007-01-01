В Боровске установили камеры наблюдения в парке «Картинка»
В администрации города 16 сентября выразили надежду, что наличие камер окажет положительное влияние на сознательность людей.
Камеры уже успели зафиксировать нарушения в парке. Сейчас проводятся расследования.
- Администрация города обращается ко всем гражданам с просьбой придерживаться установленных норм поведения, проявлять заботу о сохранности имущества и информировать компетентные органы о любых замеченных правонарушениях, - говорится в официальном комментарии.