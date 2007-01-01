+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске отремонтируют Дворец культуры
Обнинск

В Обнинске отремонтируют Дворец культуры

Дмитрий Ивьев
16.09, 16:27
0 308
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

16 сентября глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что капитальный ремонт Городского дворца культуры запланирован на 2026-2027 годы. 

В ходе работ будут преобразованы помещения малого зала, фойе и входные группы, а также обновлены инженерные сети и кровля. Кроме того, в здании установят современные системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. 

Реализация проекта станет возможной благодаря участию Дворца культуры в заявочной кампании по модернизации учреждений культурно-досугового типа в рамках национального проекта «Семья».

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkduZytpZ0k5TFZYY2xrVEdzVUhWb2c9PSIsInZhbHVlIjoiZlFVbzlXMHRMQXlUTGphRUVjRkdxTXRwVG9FanF4WVZ4d3QyV0czbjR4K0ZKN25FV2JiVmVxRjJqVzRROHA2cU9DaWc2TmZzVG1vdEZhOUJXZnpMSjNPK3JlODBHVW95dVBhSHE4aWxVbERHZnQzaFd1Vm0wUXltZmJFN1BxYnlYQ29EUXEvNERuNWdBTVh1YzBJS0VickR2ZWVESjRtQXdFaXZsQlRzUS9zWkxGeThya0RMdGtBYkVwMjgvTllwWG4yd3BDTDBBOWpraE5hZHdGaTIzN3FReVBVdEwwUzkzUFhHTTNaR1BpdWVJMi9SRFJJNDUwMy81amZMNVdubklrUmdSeHluQmhWS0ZiN1Z0L2hmZVV4Z2VKNDYxL2pzMjhDeThOWmR5SmtoL1RpUm41TERFeGg3MXZKalozMWgrZUVpNDhSZE1XM1VBZTBRTUtVUXJXOVQwU04wQW1pSzRsWHJTblRYWkVPUDZ3VjltSHNIWTZicEd4MFNoNTFuUndXV0tBZmRXUHhIbE53QWpMTUFKRnVmZ2dOMHgzZmJUUHdKZnlobHllUEhHR0xFZXN0dGpIRTdYZ0RLNWh2UiIsIm1hYyI6IjQ3NTkwN2M0YTA4MjM3ODAzOTZjZTM4NmUyNWE4ZDVmODZmZThhOTg2NTNhM2M1YzFkOTM1MzNhYTk2MWVhZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkR0SmVhMnhkTTZSU3BUL1pES05HWUE9PSIsInZhbHVlIjoiSUptWVJnRk5MQUVDTEU4UlVvSWhlQ2lsRHMxMW1EVjl0TlpzM2J6QkJ6ZnVLU3BkeHNaS0ZpQm9WdjNKZk1mQXpXTVduazk4SFRHRGcyR0tVeUxBSkdvTXowZ2RoKzNsSDVZM2o0bU5iWkxGY2NteXl2ajEyRXhDWCtwTm5xZ0VpZ3lUUTBqN1ZZK3hoR1owVDhTTGpGbklaS21YQm0wZXZTajJ1THQvbndteHN2MXlhSnQ4YjdmSldxTHhWR1pVQmV3bm5VTWRMS2ZiOGhoNEp5VDRjZTZyL0JGeGM1Qi9uaUN1alREN2srMGh2OS9MQmZrSGtRYnJiMHZhUTkydDNjaktYbnJhRGFVK3pKbXArVHlBSU4rZkVnK3lvK2laZDhpR2NIcjVHcnJvY1JPY2NETjUwSC8xRS9oRFVoRmVDS1BqZEVsMXlkN0d3RjJBa0xidGRIckZMSldrMlJWc09NcVZEZlVxQ21jMnJhYTJjM0RzdFROT3ozSTBNc24xaHdnVmZoWlVtQVE1bDI3Y3NnMC9wanB4TGdZbUFpYnhia1F4VHZiMEVlSkp6OUcyajlkVWhIdkxiSDRIRXFRZ1hVcnM2a3JMUUM4MWZJMjFmT1BrbW1YUW9GZEZvNk56d09FWWtXcEtSTWUyUFpBbnlSZ0g4cjVlYWhqVy9ONVM0ekltU290bG05WXpsQ2w1RHFhUkI3WS95VGJwV2VlRHBhQVhoOGN0OEFSZzZoVkp0S215amRhaFZpL0gveDNKU29MNXVmb3lhcFJKS3Rza3FjcWtTZUlFU05ZSmY3RGRTYUZzR3A1dTJxVlZsdVJNOHREaFNmY0p6U3JzVW5VSCIsIm1hYyI6IjY1YWRjZWRhMDJkYWU1MjcyY2JiMjUxM2Y5OWY3NjU2N2Q0OGM0Yzc5MDc0Nzk2ZjUwZTU2ZjY3OGFjMTE1NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+