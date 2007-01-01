В Обнинске отремонтируют Дворец культуры

16 сентября глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что капитальный ремонт Городского дворца культуры запланирован на 2026-2027 годы.

В ходе работ будут преобразованы помещения малого зала, фойе и входные группы, а также обновлены инженерные сети и кровля. Кроме того, в здании установят современные системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации.

Реализация проекта станет возможной благодаря участию Дворца культуры в заявочной кампании по модернизации учреждений культурно-досугового типа в рамках национального проекта «Семья».