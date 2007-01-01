+21...+22 °С
Обнинск

В Обнинске появилась новая разметка на проспекте Маркса

Дмитрий Ивьев
16.09, 11:10
0 317
Работы по ее нанесению на обновленный асфальт сейчас завершаются, сообщили во вторник, 16 сентября, в администрации города.

- В Обнинске отремонтирован продолжительный участок пр. Маркса от кругового перекрёстка Маркса-Гагарина-Королёва до ул. Курчатова – это два километра нового дорожного полотна, - прокомментировали в администрации. - Сейчас подрядчик заканчивает нанесение разметки и монтаж «лежачих полицейских», затем будут установлены ограждения.

Ремонт проводился по государственной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения Калужской области».

