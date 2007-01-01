В Боровске установили новые скамейки
Они появились на Каштановой аллее, сообщили 15 сентября в администрации города.
- Скамейки выполнены из полимерпесчаного композита, - рассказали в администрации. - Этот материал вторичной переработки обладает рядом ценных преимуществ, которые обеспечивают долгий срок эксплуатации скамейки, неприхотливость изделия, не нуждающегося в особом уходе, ремонте или реставрации. Полимерпесчаный композит сохраняет насыщенность цвета и прочность до завершения срока эксплуатации. А потом его можно опять пустить в дело.