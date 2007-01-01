+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске 1900 семей получили выплату к школе
Обнинск

В Обнинске 1900 семей получили выплату к школе

Дмитрий Ивьев
15.09, 14:31
0 454
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

15 сентября глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что более 1900 школьников из многодетных семей уже получили единовременную выплату на приобретение школьной формы. 

Эта мера социальной поддержки предоставляется на каждого ребёнка из многодетной семьи, обучающегося в образовательных учреждениях Калужской области, независимо от уровня дохода семьи. В 2025 году размер выплаты составляет 5 225 рублей, и её можно использовать для покупки как школьной, так и спортивной формы. 

Заявления на получение выплаты принимаются до 15 декабря включительно — лично в Управлении социальной защиты населения по адресу ул. Курчатова, 26в, через многофункциональные центры (МФЦ) или в электронном виде на портале «Госуслуги». 

Реализация данной меры стала возможной благодаря федеральному проекту «Семья», входящему в состав национального проекта «Демография», подчеркнул Лежнин.

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlowL1FxalU2dEdJQmtPQytrVm03SHc9PSIsInZhbHVlIjoiNVJ3cnFLNmM4WjFXRGwvelljdS85aFg5c3lJQ3NwU21Qc1h5T1lDSTFuOVArdC9ybU1BMFRiQXlhRkRxMFFwYTl4Ukg1c2NnUFVXbUphZXdKSVBYc1ZrdlpOUU5VZFBlWm1GUVB2alFwUHhpa1RFK2FnT25FT0N0R1pCdGp1WU1KeDhReXRQbzQ4YXp2WkdHSU5URlJTd0o2b3FiRnNlSDF2VWJUVDdENVhyNU5vVTRNaTQ5QU43eS9NK1BPOUxIVkxSRHpKd2RpWkNWeHA4TWprYkZsMnRJZXhiQkd1d3hZVDRiZ3FicjJmVkc1OUFQVzAvSG5ib0dLUXZLUGoyZUdHUWNtVDFuUm5RT2ZnV1AvZnFJNnpma0w0QXVGcWJjcVNsV0xYUy9yVzJEaUpOS28wZUZ2YTRGa1Z0akNJUDM0V21xOEtqWnZBK2VleWl5Nnh1WHBaRDEwVFhJWExjMjUyVm5KcEhDcmRkMGtaamFSb09hVGlqKzlvbi9rYkJSTDdyckwzdVBIVEg2RE5ZNG85WG1oV282WU43VHpZKzJPbHhTL25GT3RlWUdVeUJmOTZsaktPVjZ0Ymp4Z2UyLyIsIm1hYyI6IjMxNjEzMWExMGI3NDUwZWQ1MWU2ZjNmYWY0OGIyM2M2YTBjOGVlYjFiOTJiMTU3YjQwMDkyYjI1OWNkYzYyZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxoNVhITFNObUdNUVE2NHJCZ2JVbFE9PSIsInZhbHVlIjoiT29tM0VDamdNMUVwVjg5NFRia0QxbGswd29oeE5CbGxQRVhrd01vWHB3b0hXbk4vU05Pd0NjanY5eEdnOE16Wk00a2hUeHlDeXVQSU8ydnRhMUpKd015YzBORmZ1cHdOLzFFY3FNaTJBbDlnM2krd084Z21xQUVEeEQwMjdmNmFNaU9hMUp3VzFYVmpURGV3Z3Z3MTYyNXdUbFZndmtkME56QmlMWUZWOEt0aDN2cUdsdGVLbFBqK3FDK25pSmxMWDg0NlQwalZFOHF5K1F2bGpDS2NsN081WmNqU3hGMlhuaHFuVzlVK0FyWUVEU1U2ZjBnWFNqa0NYV1oxRVdMYlhERC9DeW1tMTBnK1ovcFNlZVJsNzEzeFFWVWF1NE81NWYrdHlGQVhlOFRLZUY1VnpTenRwa3RQV1ZNeUlPeTNIYjhFb0RhSTNtVG1iaXA0VUpWOGRzSEZjT01GNkJRNjU1UFR3eDJCdDQ3NGNNd3F1RkNoaTVscXU1ZzRXRFZHVWMyb200bXJZV2ZhcFBYcXhtOXI3aDdnSFUyM0tadnFoT3Z6R3RkdHFpSDRXSnkrQlp1YlpsRVlEWFZUV1FSMFI2STRVVTM5YW5JUkZDaGdveHNGYjBueUsyZWgwaU5wUmZJN0I4eEowMEJ2ejRqQjdMWlppZUIza2E4clFQekRBZWhhSGpWRGU3Qk40Zkl4V3JHaS8vRVNtSkJSc1B1OWlnZnFRN242clEvOEdUTWJhLzRCSTdoaEY2Q3A1eHdrWFFOTnRiMEcyOUJlSEdiR3pZR0tnMzlUeDc4USt3YlZHMkQ0VGZXR1J6UzFORGN6bG43UnBtZmlRcGpZb2JDaiIsIm1hYyI6Ijg5ZmZmMTJlM2RmN2UwYTEzN2MyMmYzN2E0ZDZlMjdiYmZlNGFhOTI3ZjQ2NDdkZGI1NGM4M2I1YmVkOWRkNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+