В Обнинске 1900 семей получили выплату к школе

15 сентября глава администрации Обнинска Вячеслав Лежнин сообщил, что более 1900 школьников из многодетных семей уже получили единовременную выплату на приобретение школьной формы.

Эта мера социальной поддержки предоставляется на каждого ребёнка из многодетной семьи, обучающегося в образовательных учреждениях Калужской области, независимо от уровня дохода семьи. В 2025 году размер выплаты составляет 5 225 рублей, и её можно использовать для покупки как школьной, так и спортивной формы.

Заявления на получение выплаты принимаются до 15 декабря включительно — лично в Управлении социальной защиты населения по адресу ул. Курчатова, 26в, через многофункциональные центры (МФЦ) или в электронном виде на портале «Госуслуги».

Реализация данной меры стала возможной благодаря федеральному проекту «Семья», входящему в состав национального проекта «Демография», подчеркнул Лежнин.