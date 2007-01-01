+22...+23 °С
Обнинские волейболисты завоевали «серебро» чемпионата России по пляжному волейболу
Обнинск

Обнинские волейболисты завоевали «серебро» чемпионата России по пляжному волейболу

Дмитрий Ивьев
15.09, 10:00
0 397
В Анапе завершился финал чемпионата России по пляжному волейболу, в котором приняли участие сильнейшие пары страны. Спортсмены из Обнинска Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев дошли до решающего матча, пройдя все предыдущие этапы турнира без поражений.

В финальной встрече они встретились с действующими чемпионами Олегом Стояновским и Ильёй Лешуковым и уступили со счётом 0:2 (11:21, 23:25).

За сезон Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев завоевали две серебряные и восемь бронзовых медалей на этапах чемпионата и Кубка России, сообщили 15 сентября в администрации города.

