В Боровске запретили кормить голубей

В центре города установлены соответствующие информационные таблички, сообщили в администрации города 12 сентября.

- Прежде всего, голуби являются переносчиками различных инфекций, представляющих опасность для здоровья человека, - пояснили в администрации. - Регулярное кормление птиц способствует их скоплению, что увеличивает риск распространения болезней. Кроме того, большое количество голубей негативно сказывается на эстетическом облике города. Помет и перья, оставляемые птицами, загрязняют площадь, места отдыха, что особенно заметно в центральной части Боровска.

Администрация города призвала жителей и гостей соблюдать установленные правила и не кормить голубей.

Нарушителей собираются выявлять с помощью камер наблюдения.