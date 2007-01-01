+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске запретили кормить голубей
Обнинск

В Боровске запретили кормить голубей

Дмитрий Ивьев
12.09, 10:34
1 530
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В центре города установлены соответствующие информационные таблички, сообщили в администрации города 12 сентября.

- Прежде всего, голуби являются переносчиками различных инфекций, представляющих опасность для здоровья человека, - пояснили в администрации. - Регулярное кормление птиц способствует их скоплению, что увеличивает риск распространения болезней. Кроме того, большое количество голубей негативно сказывается на эстетическом облике города. Помет и перья, оставляемые птицами, загрязняют площадь, места отдыха, что особенно заметно в центральной части Боровска.

Администрация города призвала жителей и гостей соблюдать установленные правила и не кормить голубей.

Нарушителей собираются выявлять с помощью камер наблюдения.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
12 оценили
67%
0%
0%
0%
17%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitNQzVvMS9mZ3hJS2F5a1N6NGJlZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiTFV0R0ppOSs2a21MUFgvN1l5OTBqM3ZkdHFzMlVPOUlmZW5Wd2tLNmZrK050ZlZXaXZHZ01KRVF0bjhHLzRiVkJZMktVbkJPSzNTYkREWmpTQ2s2S3dFQkN6UTBtUkozZFlVYTBCdTQxaHQvOFlNWjdzMHdrTy8yMU9zaVVnOVA0WlFsZHl3S0tIRlZZVjBHZXh2VzgzR0hNMHc2R29vTGdabHN3OWIwZTlvR1RyclYramxONTl5MGJ4NG15RTZhRkpySktTb1RXc2Jja240ZytjZVlDcG05WTlpRGxmdGRYTkdvaXh4UjRuK1ZBREZjMW9CaWtqYkU5dVFyTXZ6QzlGNHREYmZ3VVhycDJTZUpMRzlIdFBqeDlNbUQxSkw5Wi9DN1FsaXRhRnVRaE1sK3d6QlRIeWY0UVpLTEh2d2x0S2dSdjZlWFh0UFZvL1JvTm5pdWQ1eUpmdTR3RG5DbndmQkljSTRTS2ZzYzdodERXNUZxSGJJMEJZcnlDWmRBSFBKYlZhRmtYU3MyR0t3NUUwd3p4TUlWSmc0QnAyMjR4RitpZjJpcjRLbUVBM2ZKY1BlRnZ0Qy9zeDlreFZNVCIsIm1hYyI6Ijk1ZjFiNDMyMTA4YjE3YmNkYjczMWFmNWQxN2MwMDVjYzI4NjBiNTc2NGJjNGE3NmIwYTBiZmE1MTgzZjBlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFycFNPNllscGE4S0VqZ1V0WlJGb2c9PSIsInZhbHVlIjoiMVRjcGpFbHZ3YW80WW1tUjF6ZVdTa2pGYUgvK1FaeWV3bUdzSktyKzhOWEJFRy9IamlaYjNkNkl3WXcySlRhY2xOcU50LzVPcHV2TVAxME5mNmNXYkxaQjl5c1hJWjhnbjNlSGkrTHdMbDE0WFJZSUx6QW9scDVxR3BIOHdKOURCbzBRU1YyY2ozL1pYY1d3QW54T2ZON1c0WVhIZ21EMVkrMi9tWjAwSmZCVkdFQmtBenhZcUphQklqTjBLa0s1SGtWS21aME9Yd0o2eDE0alhXK3g3TFMrUldXcTh2ZG1QUTI4d1ZROFNuTGhSUjMzMXl4VHJzQUpDQ0F6SFVFWUZ6Z0ZqRmU3SW5SbEdMMDc0YlhlQmpaSEpoM2xYQlljTlNzRnFURU9Ka3paY3RRdm5GL3Jod0ptUElxdTM4SSt4Zy9sQ3lvY3grbUpFb0RCSXBsU2tKekJ3QnptUEl1WVhPMlhUNW9XemEvdUNVek8yYTA5MGEwcDZyRmdzMnRhcncyVG1TSVZEYzAwQ1BQcHVtQjRRdkoybzFrVkljZVMrNzlGMkRlcjRNYkZpWitZbzFxdVM2Q25JeTc4c2NRMEJXN1NQSC96Z2czWWxhcXY4U1ZHUm83NUd5Tys4S3VXVmwvNGpVNEd2ZUpDd2g4alVKWDVBZVRKQXNwTTA5aGVFeU9kWGlpR1F2SmtGczZIRWcybGdTZ29PWHVJdnBhQTRGMW90UGludzFuTmlkaWRaN2JaS01aSjVCYk53MVhSU3UwS21aMHUxc25VUkRnajV6aUlkcVVBTFFZWExTei9PS05CcURJM0VkTVQvVytmZEJaOE12enhqbDZESU1VTiIsIm1hYyI6ImIyNDljZGQ2NDgwMzYwNjc3Y2VhZjJjZGU4NWM5ZDQ0M2FkNTA0N2E5ZmJiYjlhYzcxNmM1MDBlNGI4YjdiNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+