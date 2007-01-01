+19...+20 °С
Обнинск

Асфальт на проспекте Маркса в Обнинске соответствует нормативам

Дмитрий Ивьев
11.09, 16:54
0 263
Новое дорожное полотно, уложенное на дороге, прошло проверку аккредитованной испытательной лабораторией.

На шести участках были взяты керны, которые специалисты исследовали на ряд показателей, таких как толщина слоя асфальта, плотность, сцепление между нижним и верхним слоями.

По результатам исследований все образцы соответствуют требованиям стандартов, сообщили 11 сентября в администрации города.

Отверстия, образованные в местах отбора керн, заделаны.

Далее подрядчик будет заниматься нанесением разметки и установкой ограждений.

