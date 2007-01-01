+19...+20 °С
В Обнинске мужчина успел оплатить чужой картой 18 покупок

11.09, 10:42
Платежное средство 54-летний житель Малоярославецкого района нашел на улице. Он не стал искать хозяина, а оставил карту себе.

Несколько дней он расплачивался картой за сигареты и алкоголь.

За 18 покупок мужчина успел потратить около 10 000 рублей. Только после этого владелица заметила пропажу и заблокировала карту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 11 сентября в управлении МВД по Калужской области.

