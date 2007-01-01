В Обнинске ремонтируют улицу Королева
Работы ведутся на участке от улицы Красных Зорь до улицы Курчатова, сообщили в среду, 10 сентября, в администрации города.
Ремонт дорожного полотна ведется картами - это вид ямочного ремонта, при котором поврежденные участки дорожного полотна вырезаются и заменяются новыми на относительно больших площадях, размером от 10 квадратных метров и более.
На Королева планируют отремонтировать более 2250 квадратных метров.
Ремонт проводится по муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры».