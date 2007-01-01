+18...+19 °С
Обнинск

В Обнинске антимонопольная служба проверит цены на бензин

Дмитрий Ивьев
10.09, 12:58
В среду, 10 сентября, об этом сообщило управление ФАС по Калужской области.

Ведомство собирается выяснить причины стремительного роста цен на топливо на некоторых АЗС и определить, нет ли в данном случае сговора.

Нарушителям грозят крупные штрафы либо даже до семи лет лишения свободы, заявил руководитель Калужского УФАС России Дмитрий Каретин.

Ранее в соцсетях жители Обнинска сообщали о резком повышении стоимости бензина. В некоторых местах за 92-й просили около 75 рублей.

