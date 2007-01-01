+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске запустили автобус с портретом Людмилы Киселёвой
Обнинск

В Боровске запустили автобус с портретом Людмилы Киселёвой

Дмитрий Ивьев
10.09, 12:29
0 213
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На маршрут «Боровск-Балабаново» вышел пассажирский автобус, украшенный портретом Людмилы Георгиевны Киселёвой - выдающейся жительницы города, удостоенной звания почётного гражданина. Об этом 10 сентября сообщили в администрации города.

- Многогранная личность Людмилы Георгиевны проявлялась в её различных талантах: она была талантливым художником, проницательным писателем, активным общественным деятелем и журналистом, - прокомментировали в администрации. - Её жизненный путь характеризовался неугасимым стремлением к созиданию: она не просто говорила о благих делах, но и активно воплощала их в жизнь. Помогать людям, дарить радость и творить добро было её природным призванием.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpSeWw4WjJsdFlMc1g5SHNwZ0lhTEE9PSIsInZhbHVlIjoiUTlDUkVpeitYSEZWenh4c0lOY3cxYmxkV0RoT0FlQ1B2S1N5TGVrc0VNa0t6NFMzeFd1SjRvN2pRVnVmL1NEUGVVOTlSRkpudkpvL0t3TzJHY29lNUxQZ2tmL1h2MTNFY3I3dDNpUnp1eGZ1UDNmaHZNVWhxa1JTVkxFN1g1cmp6TmFmRXFmVm40NDJmYnllVk82Ly96d08rY3lMaFdScnhYNk9iNFk2VysraFBpbTgzdHJEWHU0eGc1MTdPNjFUbXRwMEcyTHlsaFhyQVVvbHl5SXUxdFY3VnIzZTlXblhDeGNmQ0VYWStkY28wMXBkWFVjdmpkZnV0ZEtQWHIxUFBPOXlnMUExMVlaOHZhNjhRTktxV0RMMXJqbXM4Rk5NblpDVGFKa2FnNzZnM28ycXM5TWF4K25Tc2tVRVFFMlhOeGJTMTNwSk9YaHZGRkhRTWo5dW1PYTluVUFoQjdsaklVTFgwUFpNaFk4eGhQbmpNUDNmZXNmcmljakF5ZGtSRDJGNnlZMlVOeGxvOFQ2RjlFYTJhUEM4U1NqZ2lxRnpRSU1pNmRJZnZURFdIRmtoeDI3dzVnYm03bVd2R1dyeCIsIm1hYyI6ImYxMWI4MTBjNDczNjQwZjU2ZjYzN2UxMDNmOGU2MTNlMzIyMGY1OTcxNzc3ZWRjMzY2Y2Y4MTk2MGFjYzk5NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZRYzJiMFp5cTNlWEJpN0hHeG9pL1E9PSIsInZhbHVlIjoiSVFOQU9FRGl3TklHbUd4QjUzcjlkM2ZOVnJyVEhadmJocEpiUTN0RDhYaldnVlowRUx5bHBOejU3b1doeExBWXRwOHRyTmNXSXU3TlFha254RE5kdlRoRmk4cE1oQUl6UXREenE3TGhvODA2ekhmT1pWcUdUMU54MjZ5VDZreUV2ajZjZXZkZlQyNEIrdGlQYlVla0xyYmxmTXovd2ZhNmJrYkRWeUIvTko1NUZvZDFMVmxQZHlDa0ZYOXRWekZzYmdYTExzbFFQdTdUZVBWcDJHOCtMejQ0K3dPQ3hZREM2enhDaktSbTZEd1o4T3NHbEdxa240d09Sa0lsRkRhbkM1Tk5mbUZ1TktZbEVzWWNRbENQcjhxUVRqRTVHWGxNSDlVUnUvam8wUVROL0xUYlhMd3R4MGkzWE82a2RUQXkrNHFoRXMzZWVJVVpwT2dJdzFTV1Bpb3RWd0NhUlBCMWorOFFIdkZ1SCtwWHNNaUNJUTdZbFBZTjV6UWdKMjhNSFlrdjlncTJ6K0RXbTBrZzRrdFhtMGhzcDZTVVhzVEEwaURVR1lwTDcwZ0JiZmtmell3Sy95ZXkvcG14K0lIbFVaTjdxbUtDMkYxVXNjUXZldXJXKzVNQmxNSFdMMitSL2s1SUFTV052WjMrNERkSmhRM2RzbEk4UlZhdzYzbFZqeUtCWmhJaGIvOERrZEVvL21YTE9lek5xZXlWNFdIekVseDl0MDhVcGZlV3U0SlJLWHlNUmRVYzY2aWpjSFJjSTk4SFh0M3BEV1V6TzZabkF1QlE0MjJ5Z0VlYkpWdHdmV21oUHFZOHVRa1VzandMS0xDc0IrRzljMWZ1SjlIaSIsIm1hYyI6ImEyYTE1NDZmZTA3ZTQ5MjkzZGMzYjI2MTc2YzZkYTcwNjA1NzNiNmU0NWFjYjkwMTk0ZmYwOTJhYmExZDAwMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+