В Боровске запустили автобус с портретом Людмилы Киселёвой
На маршрут «Боровск-Балабаново» вышел пассажирский автобус, украшенный портретом Людмилы Георгиевны Киселёвой - выдающейся жительницы города, удостоенной звания почётного гражданина. Об этом 10 сентября сообщили в администрации города.
- Многогранная личность Людмилы Георгиевны проявлялась в её различных талантах: она была талантливым художником, проницательным писателем, активным общественным деятелем и журналистом, - прокомментировали в администрации. - Её жизненный путь характеризовался неугасимым стремлением к созиданию: она не просто говорила о благих делах, но и активно воплощала их в жизнь. Помогать людям, дарить радость и творить добро было её природным призванием.