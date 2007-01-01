+18...+19 °С
Обнинск

В Обнинске школьница перевела мошенникам сбережения родителей

10.09, 10:47
Об этом случае в среду, 10 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Полиция установила, что несовершеннолетняя девочка, будучи подписчицей канала, посвящённого компьютерным играм, решила принять участие в розыгрыше игровой валюты и начала выполнять указанные условия.

Вскоре ей пришло сообщение с предложением связаться с оператором для получения приза. Девочка последовала инструкции и перешла в мессенджер, где с ней начала общаться некая «девушка по имени Юля».

Собеседница завоевала доверие ребёнка и попросила записать на видео телефоны родителей с установленным банковским приложением, а затем взять один из них и выполнить определённые действия. Не осознавая опасности, девочка выполнила все указания. В результате мошенники получили полный доступ к банковскому счёту матери, изменили пароли и перевели 50 000 рублей на свои счета. После этого вся переписка в мессенджере была удалена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас ведется расследование.

