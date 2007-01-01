В Обнинске завершается капитальный ремонт проспекта Маркса

Как сообщили в городской администрации 9 сентября, на участке от ТЦ «Мост» до поворота на улицу Гагарина уже уложен окончательный слой асфальтобетонного покрытия.

Подрядная организация также скорректировала высоту люков и выполнила частичную замену бортового камня.

В ближайшие дни запланированы лабораторные испытания асфальта на соответствие нормам качества. После их завершения начнётся нанесение дорожной разметки и установка барьерных ограждений.

Работы проводятся в рамках региональной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения Калужской области», направленной на повышение безопасности и комфорта дорожного движения.