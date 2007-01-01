В Обнинске откроют базовую кафедру московского университета

Во вторник, 9 сентября, подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Открываем базовую кафедру МГТУ «СТАНКИН» на заводе «Сигнал» в Обнинске, - отметил он. - Это первая и для Калужской области, и для одного из ведущих технологических вузов страны практика. Она позволяет объединить опыт практической подготовки кадров университета и реального производства. Непосредственно на площадке, где создаются и внедряются новые разработки. И сегодня мы видели, как идёт эта работа в цехах «Сигнала».

Обучение на кафедре приборостроительного и опытно-инструментального производства начнут 25 студентов. По специальностям, которые востребованы и на этом заводе, и на других предприятиях региона.

- Помимо фундаментальной подготовки мы должны дать будущим инженерам практические навыки, обеспечить профессиональными компетенциями, которые позволят им сразу после получения диплома приступить к работе в полную силу, без доучивания, - прокомментировал в свою очередь ректор университета Борис Падалкин. - А это можно сделать только если мы готовим специалистов в сотрудничестве с предприятиями.