+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Управляющую компанию в Обнинске оштрафовали за опасный лифт
Обнинск

Управляющую компанию в Обнинске оштрафовали за опасный лифт

Дарья Джуманова
09.09, 14:16
0 396
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По сигналу местного жителя прокуратура проверила работу управляющей компании. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 9 сентября.

Проверка показала, что компания халатно относилась к своим обязанностям. Лифтовое оборудование годами не получало должного обслуживания. Из-за этого тормозные колодки износились неравномерно, что создавало угрозу для безопасности жильцов.

Суд назначил виновному лицу штраф в размере 3000 рублей по статье за нарушение правил содержания лифтов.

После этого все выявленные нарушения были устранены.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFlbnhXaG1KL1RuUERJZW10dFVwc3c9PSIsInZhbHVlIjoiRnJzd3AvUzZ2b1Jjb2hPdW54UnNVN0xYR3NpZm9TVnNDeW11ZmoxZDZhYlAzRzJuWHRqclFoMmRSUTRVN1VSL2o3cE1ndEQ1UEpGTnZSdFBrTXdwbk1mOHVNU3A1azFkdVh3eWZYY0hKSjg3RGxSaVUyUk9BRUY1b3lCbitBcm5Lb3lvbS9QQmppSnJYUDEvczNETVZ3ZzRHWUhXaDlKSGordUFMZ2ZPVkFYWGtjUytqMkxzaTBxNnBWaEkxYmgrUVF4VDVjbWRDaUxiM3lIL2ZsdXFicURjVTYxbTNPQjZickxFMnpwY05yQXRQQUE4Um5EblRKNUJqQkxQN2JzTkt6NFpwZWZXcTQ5TXdEWS85S0k5bXdXblVyd1NBc2w1aWlJZmNKeHlxenVOQWFKM0NveDdobTliWVBVQ2xOL1ZzcDI2RklXZFRXdW1CSzVFY2tSUC9yWnoyS3kxbysvRUxtSkpWYldUdGh5eWNPMnhEcHJsTFQ0cUZxVkQ1anBSLzE2WGtCdmhMdkpicHZvMkd1N2NmOGoxaVg3dFo0RzVMVzZhNmNIVDZlSy8yeDdDNTVGR0tGTW1zUTUxU0xjZyIsIm1hYyI6IjA3NDMxNmUyZGU5OGE3MzhlNzA4OGJhZGE2ODdkYWQ2ZjFkMzc1Zjc0MDlkM2Q5YzA0NGFjMzg3ZmY0ODcwYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitFTFVBNVVEclpqVk1uQnR0SXd1bkE9PSIsInZhbHVlIjoiZEpEN2xSbVFaemU4aU9NWS9ISnplZ1hZamFraEMyKzlQSzE3aCsybkxOOEU2SGtiMmtuL3AxRUhKdnpQK25qN0J0NXE5bExEcUhXNk10cXJHa2lIMGZML29kZ0lqOVZ0Q0hJR3NaZU45NUxFcVhSRTBIVVJMY01hSjJ3WERQK2g2dlo5djBVQXlLbTU3b0FBazd3V3JQdk8zOHFwQ3ZLZEFVakoyUzJNeWFnWHVZcmNIb2pjUFVJNVFLclE0VkNRSnl4NUw1Q25ZcStUQlo0L0tZUVM4UlFud3cwb0haM2F3cGZPai9pSG9aYlM4WFlldWN3bjkrdTJLMVAvODF4T0VuMFdIQmxSb2FCcDNrT1Nkb2s2c2Rxb0U1Yi94REcySXBPWXB1VzE2SWRmMHV1MUwxZUczTDdVVktQWU9McVpkeit6WUcwSzhKS3QxNm5tMUhnbEJBU2xWZENNUTJZbTFDNk1CYlB4SlIxcG9tZjJRdFZjQlhVenV2bUdmb3BnRm1wdjRHUXpIWDRrTURXdjRJUDExTkdORUI2SUg1OTJnU0FKM291bmg3UitWTG5jK3JPV3EzWWVyaTJuTjVpZ05qOG9keUxKd25yeVlLd2ZzeEpLUHFPUlVQZmJZK3YvSFEreHlxcHRoeVpEN3hHcFFxVW01UzlSa09tbGY2Zmwwcy9YUFNYTm83c2JpQUpsZGd3V3UzcHF0bG4rOVRFRUJmakd5b2NQVUErKzhoRlFJYUdhK2dnSnR5WWFFMnM2Q3lGaERTL1I2NUM4bGRnUFJCbU0vU3hHMFlTK0JyT0RMR1Vaak1tZ1N3ODRrWU8vaWZhZ2gyT1B1NlRlN0tsZCIsIm1hYyI6ImNiMzlkNjg2MDhmNWJlZjQxYzdjNjU2ZDA4YzY0YTAzZWU4OGVjOWIzNzViODFhMzJjYjliYjA3NDU5N2ZmYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+