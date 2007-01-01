Управляющую компанию в Обнинске оштрафовали за опасный лифт

По сигналу местного жителя прокуратура проверила работу управляющей компании. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 9 сентября.

Проверка показала, что компания халатно относилась к своим обязанностям. Лифтовое оборудование годами не получало должного обслуживания. Из-за этого тормозные колодки износились неравномерно, что создавало угрозу для безопасности жильцов.

Суд назначил виновному лицу штраф в размере 3000 рублей по статье за нарушение правил содержания лифтов.

После этого все выявленные нарушения были устранены.