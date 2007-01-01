+18...+19 °С
Обнинск

В Обнинске начали использовать новый магистральный коллектор

Дмитрий Ивьев
08.09, 09:03
На выходных выполнено переключение первого этапа магистрального хозфекального коллектора, сообщили 8 сентября в филиале РИР.

- Магистральный хозфекальный коллектор – трубопровод диаметром 1000 - 1200 мм, по которому сточные воды со всего города поступают на очистные сооружения, - пояснили коммунальщики. - Первая очередь – два километра коллектора по ул. Красных Зорь. До выходных стоки на этом участке шли по старому коллектору. Сейчас после выполненного переключения – по новому.

Работы проводили ночью, когда в канализацию поступает минимальное количество стоков.

- Напомним, старый коллектор предельно изношен. И на нем то и дело происходили обвалы свода, из-за которых на очистные поступал грунт, - рассказали в филиале РИР. - Это в свою очередь, приводило к нарушениям технологии очистки стоков и распространению неприятных запахов. Без строительства нового коллектора было невозможно нормальное функционирование системы водоотведения города.

В ближайшее время ожидается переключение второго этапа нового коллектора – еще двух километров трубопровода по улице Энгельса.

