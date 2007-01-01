В Обнинске прошел масштабный патриотический «Слёт Победы»

На стадионе «Труд» в Обнинске состоялось патриотическое мероприятие, собравшее более 1000 участников.

Фото: ТГ-канал Вячеслава Лежнина.

Слёт посвящен двум важным датам — Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы в Отечественной войне.

Программа мероприятия включала торжественное прохождение участников строем перед трибунами и исполнение военных песен. Молодые люди демонстрировали навыки и знания на 25 различных тематических станциях, а также сдавали нормативы комплекса ГТО.

Спортивная часть слёта отличалась разнообразием и включала командные эстафеты, сборку и разборку автомата, преодоление полосы препятствий и оказание первой медицинской помощи.

Глава наукограда Вячеслав Лежнин отметил:

- Такие мероприятия имеют огромное значение для воспитания настоящих патриотов нашей страны. Через подобные слеты мы прививаем молодому поколению любовь к Родине, уважение к защитникам Отечества и понимание важности служения своей стране».