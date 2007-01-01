+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Малоярославецкий район празднует 96-летие со дня основания
Новость дня Обнинск

Малоярославецкий район празднует 96-летие со дня основания

Малоярославецкий район отмечает значительную дату — 96 лет с момента своего образования.
Ольга Володина
06.09, 11:09
0 155
Фото: Информцентр Маяк
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Район был создан 12 июля 1929 года в составе Калужского округа Московской области. В его территорию вошли земли Малоярославецкой и части Абрамовской волостей, которые ранее принадлежали упраздненному уезду Калужской губернии.

Современная история района неразрывно связана с Калужской областью, в состав которой он вошел 5 июля 1944 года после ее образования. С тех пор район развивается как неотъемлемая часть нашего региона.

Руководители района Михаил Брук и Вячеслав Парфенов обратились к жителям с поздравлениями:

- Сердечно поздравляем всех жителей! Желаем личного благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в труде на благо нашей малой родины. Пусть вместе мы добиваемся больших целей, а в ваших домах всегда царят мир, радость и душевное тепло.

Новости по тегу
малоярославец
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhHK1c4T09BVVJXTTBmWG8vMTB6alE9PSIsInZhbHVlIjoiMzJTbVRCSlpMU1VaK3BBNjVDVm5QMHRkeXhmM2V3d05aeG1sZFlaSXhOUzd6NFZSei9lanZyUEdwRzBvSS9sNHRtK2xVclZYdlU4L2hlY1N0TU94b1BXMVcwOUYxZkozTWNPRmI5MW02MkRhQlVvTEhvSEZreTh5QlR6ZkQwT0pnSzVmSFdXQTRGNHhVWmhxSkZmV3hqSE9WalltUE1CTE5OcDJBNVUzZFFYK241RHluTldRa09Dc1lVZVp5ZHFQQUhRMDkxL0pyelRBNWxhUVdoMU9SWkhPMElEQ2YwYjRDcVJDcjJFSElKNi91U3lPSzhVOTZnaWV4UURpS3ZjNUx5bzUxOHlUNnRJczVOUHhabW1KNGNuQnpwNGhtaE1RWC9MYUVDdld2REcvbzRVVkNYT3BCRW1KNVNDME8yOExhT0hndG9sMWlzaFNhWG9nSTFvaEJlNEhnZWhjSGZhOE1IdGRYd05wbUxaMG53SXZRQXFsdkpLYlVnVE4zOUFFbndTN1dYMzFhNW05VGpiMkh5YUhndmxiSXhNWG9IMFhJVFYrWWJsOHhQcVppUzN6YjRVUEtqVE4zbkUzUDhRLyIsIm1hYyI6ImNiNmJlNGQxYzVjZWNlMWY2NjlmY2I3MWQ1NmFmODRkNTc0ZWZhMWIxNjU1ZDc1NDE5NjE1MjFlZGYwYmEwZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVmUlVTMFVwTjBXOUYwTVJSR2QrdWc9PSIsInZhbHVlIjoic1RCeDlWRnlNZUlITml0bjlONlZuTTYvM1MrZ2poMVBwamg2NVduYTZCM0YrR0ZNUTZZTnpLanNtOFlFY0FMRitnTUtwVGF5NnZiMUUrcVljK0QzZWFwdkl0c0xVV2xnaVpNZHZzQnIwelVmeUtnWjRKMkhsM2ExU2pFVjlZbXpXKzUyd005dkd5dVR4NGpoS2NJYzNDcEc0bmNzUmdsd1k1SlMwSnZTdThUTUt0aVlocFlqZ0VLR1NsZHRHQXhuMGhSR2pmdElJMmpaQ1V6d05DamN6ZGpTNlg3UjdxUDhzK25idGRZeTMwNVVmM2JhNFBJMlBXR1dxeUhheDJOVGFVajNxMjJ2RmNDckxMamU4Z1krdWttTStGSXFvKys3dTNxdlhERFdCazl4ZlpoSi8zL1gyYXZyaU1uVnNZWkhtY0xPVU9HWHlaRHlKTmV0emNZWkdwZjlBMzBTR0pmbU1lTkllRThqK1JFQUFXYlo0clppRTlwYTU0NWVMZ1gxSW43Kzh4L2pCZEZXK25ZT29tSkplTWF2MVFwdEErVjNZaXdnakZyakIzaktqMHlGVG4zTVdpSkZHbW9RdXcvMjR6ZSt3ODdvQnlRQWV6VGhzWjFNOU5pbG5rZ1ljc2dPZDM4cDd1ZHU3Wkc3K2RsTmZJa1hVOGd4ZHo2a1NOQ3YwNWNUNzF0M2I1aEloemt4NVRRREsrcDFaWUdjNWZvN2c0YTBiQmZaRW5WTnRBSEMwVFczT1llZ3hwMlZkeGFjSG9GT3VxNStraUxXeGdTTnAxOVVLOGFFbkNLb0o1amFHejQ2RVVxYmVrdkJzczRmbExTSXlRWmZiaFM2L2lzciIsIm1hYyI6ImE3NzBjOWQ5NDg2YzlhZGQ3YzMzOTM2ZGY0YzgwM2FiNmE5NDEwNDc0MmYxZmFjYWU3MGNiOTc2ZjIzOTJmNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+