Малоярославецкий район празднует 96-летие со дня основания

Малоярославецкий район отмечает значительную дату — 96 лет с момента своего образования.

Фото: Информцентр Маяк

Район был создан 12 июля 1929 года в составе Калужского округа Московской области. В его территорию вошли земли Малоярославецкой и части Абрамовской волостей, которые ранее принадлежали упраздненному уезду Калужской губернии.

Современная история района неразрывно связана с Калужской областью, в состав которой он вошел 5 июля 1944 года после ее образования. С тех пор район развивается как неотъемлемая часть нашего региона.

Руководители района Михаил Брук и Вячеслав Парфенов обратились к жителям с поздравлениями:

- Сердечно поздравляем всех жителей! Желаем личного благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в труде на благо нашей малой родины. Пусть вместе мы добиваемся больших целей, а в ваших домах всегда царят мир, радость и душевное тепло.