Обнинск

В Обнинске девушка украла на дискотеке телефон и перевела деньги

Дмитрий Ивьев
05.09, 13:00
В развлекательном заведении она познакомилась с парнем, у которого видела в руках смартфон и сумела запомнить пароль.

В какой-то момент молодому человеку нужно было отлучиться, он отдал девушке кофту, в которой лежал гаджет. Обвиняемая, приехавшая в Обнинск из Боровского района, вытащила телефон и чуть позже перевела знакомым 20 тысяч рублей. Тех она попросила снять наличные.

Пропажу владелец смартфона обнаружил только на следующее утро.

К моменту приезда полиции девушка уже успела выбросить телефон, а деньги потратила.

Теперь ей грозит срок по уголовной статье о краже.

