Обнинск

Обнинск закупит 10 автобусов в лизинг

Дмитрий Ивьев
04.09, 16:30
0 391
Это будет газомоторный транспорт для муниципального перевозчика.

 «Обнинский городской транспорт» рассчитывает получить автобусы в лизинг, участвуя в госпрограмме «Общественный транспорт» национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

- Сейчас вся необходимая информация со стороны учреждения передана в Государственную транспортную лизинговую компанию, идёт оформление документов, - сообщили 4 сентября в ОГТ. - Автобусы будут с кондиционерами. Марка определится по результатам конкурса. Автобусы прибудут в Обнинск до конца года.

