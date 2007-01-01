Обнинск закупит 10 автобусов в лизинг
Это будет газомоторный транспорт для муниципального перевозчика.
«Обнинский городской транспорт» рассчитывает получить автобусы в лизинг, участвуя в госпрограмме «Общественный транспорт» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
- Сейчас вся необходимая информация со стороны учреждения передана в Государственную транспортную лизинговую компанию, идёт оформление документов, - сообщили 4 сентября в ОГТ. - Автобусы будут с кондиционерами. Марка определится по результатам конкурса. Автобусы прибудут в Обнинск до конца года.