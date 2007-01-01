+14...+15 °С
Обнинск

Жительница Балабаново пожаловалась губернатору на бездействие коммунальных служб

Дарья Джуманова
04.09, 12:20
0 320
В четверг, 4 сентября, она оставила жалобу под публикацией главы региона в социальной сети.

- Случился прорыв водопровода недалеко от дома 5, ул. Гагарина, г. Балабаново. Вторую неделю бежит вода. 31 августа оставила заявку в городской аварийной службе, её передали в «Водоканал». С тех пор никакой реакции нет. Фото от 31 августа прилагаю. Залита часть двора 5 дома, заливает двор дома 1. С каждым днём поток воды усиливается, - написала женщина.

В региональном минстрое сообщили, что специалисты оперативно отправятся на место для обследования и принятия мер.

