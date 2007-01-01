+14...+15 °С
Обнинск

Обнинск закупит четырех новых автобуса

Дмитрий Ивьев
04.09, 12:11
О подписании контракта с поставщиком в четверг, 4 сентября, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

Это будут четыре новых больших автобуса МАЗ. Их выпустят на городские маршруты, в том числе на старые №2 и 3.

- Но прежде новые транспортные средства пройдут необходимую предрейсовую подготовку и постановку на учет, - пояснил Лежнин. - Напомню, что также мы планируем дополнительно закупить еще 10 новых автобусов в лизинг по госпрограмме «Общественный транспорт» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовим соответствующие документы.

