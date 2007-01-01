+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Житель Обнинска получил 9 лет колонии за убийство сожительницы в пьяной ссоре
Обнинск

Житель Обнинска получил 9 лет колонии за убийство сожительницы в пьяной ссоре

Дарья Джуманова
04.09, 11:50
0 301
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В наукограде вынесен приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве, сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 4 сентября.

Трагедия произошла в декабре 2024 года в одной из городских квартир.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной вспыхнул бытовой конфликт. В пьяном угаре мужчина схватил кухонный нож и ударил сожительницу в грудь. От раны она скончалась на месте.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Новости по тегу
убийство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9xWnllRm5iVWtuU28xeVZnUUsyUHc9PSIsInZhbHVlIjoiSGtZSlhJRGxqQ2tMOEtZUUc5WjE5UTFzUGJKWWpWTkpNN2VPeW4zMVE5ZEsyMkVGQVNyOE50dFBYL2NPeTRkM3pUY1p6VWRKSGxXNWlYQlgwVW52WllZdklFNkFxYTcrZEF6V0VTOUtObytiWFVkNmJ1S1dkSnN6djI3L05IaDZieGd0ZmVQemZCcTRaVmcrRU9aTEZoS2w4MUVCOVFYQVJWWWppUkNHRExOZ1RmQVFMeDNtL25GNUZ1UFg5L1d2T1NyTXNxYnJURVJFdGdaTjB4bXNNRC9KUzh4S21rUlp4ZzFIUXd0b3hGRnorWUdxbksvWEo1WGdESFRZM1RXTGtUZTdtQzh5ZGNzSytWbVpyUTBtRSsxSXA1T1RGWFhIYWF1WXNxc3ZVWVFCZlRaVjFoeHM4L3lVOUFLZFFaM2Q2aUZldVYwcWIwcC92ZlZMUG9Ea0hpU0l4ak5qWDBRZXBrcHVTYW1pVzlkZk91dU56UCt0eGdtUjFkbnlRbHdjei8zakpXWGxHQnZsK0FGNUhLUnF2RTN2NjRYU2lXQXRRTG1qNjJSQ2NMQ1dtckNWOVphNkpDc2MzUE54MUw1QSIsIm1hYyI6ImNhYTgxODlhODliNjNiMWUyNjRjYmI1Zjk2YmNhNDg4NWI3M2EwMDU1YmI5ZDc3MGE3OWQ3OGUwODg2NTUxMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllOK2NQY21hdVlUc3pCSVdpeUJNYnc9PSIsInZhbHVlIjoia2VYSzZ4R3hORUZUcFpjRUFvY2d4QWFlN2krSk84OEhpNjYrMHhBWTY3MU9IQlhmSmwwWkJqQkFld3BlMlFzNkN5bndZc0VtNmJwUXFJcDFvZjVXd1JyaitMU2RpSTYxNzNaZUlPZjMwNkY5NUYyVnhmT2FmOFh6b0djZWRjY3R2K2RvY3RpeTF5cTNzcnRrbTIvWjRuenVndFFPWENKVXJmQ3VoR0VMcmtBRHkvV2RRbG52enpEVFQ2emgyRmZxZzNXajFEWHBPbHRJa0IvclhQUW9hSUxvNU5nVjVUTm1rZCtxdjdnUE4yWGlYcVJmMzhmTHk4L0twdVdjWnlyVWhDcXpnVGhveC8wdzAvRjdsNG5GYkdGdmliY3BqQTRLNEtxMEljSXhvMTFzbnJVVjd5QjJXT0FhN3BPcWtLYUNJMFpUTGhUcjJJSVoyTVRHZk5LcStSdGpRU1RBWVR4NW9Pdk16Z1d4VDU0SDhiUC93KzlBcXpGalpSTWhRUDJBOGYzV2JnZGpIeE9sdjVJWDV4dGFuQWhyQm1PclJwS1BHTjk4Qzh3RFh1UTQ3MVRsWUpPK1dEYUF3MFlCK2ZvUUtFQUZYOFBVMk5VK0dsOXUwZWM0Y1JtUnAxcGUwaTU0YWovLzFGQWpNRDhDYUtXZzN1c1Zwd2N4Y2xwa240MlNheHd4ajMvOWFaOTF3Z1k1TVZaZXhhWVdDSDhLTHVjenB4dGFnaGpIY2QzNFc3Uk0wQUgxY3FFZmVjajl1bnZ3VUpLUHF5S1Qzdmt3ckduMEc3UXBzL3dYR3g5cGdOc1JzQ09QOE53VG9KQXFZQlNxZC9GbzNhRjNZVlNiZCtDdSIsIm1hYyI6ImEyYWEzY2I1NWNhYjY3ODY3YjgwMGY3YTk1OTY0NjEzNTIwZGQ4ZWFhNzZhZTlkYTAwOGE5YjIwZDFmZGFiZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+