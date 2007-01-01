Житель Обнинска получил 9 лет колонии за убийство сожительницы в пьяной ссоре

В наукограде вынесен приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве, сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 4 сентября.

Трагедия произошла в декабре 2024 года в одной из городских квартир.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной вспыхнул бытовой конфликт. В пьяном угаре мужчина схватил кухонный нож и ударил сожительницу в грудь. От раны она скончалась на месте.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.