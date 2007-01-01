+16...+17 °С
Обнинск

В Обнинске начали вакцинацию от гриппа

Дмитрий Ивьев
03.09, 14:23
0 346
Прививки делают в поликлиниках Клинической больницы №8 и на предприятиях, сообщили 3 сентября в администрации города.

В Поликлинике №1 (пр. Ленина, 85) осмотр терапевта перед прививкой проводится в кабинете №423 с 8:00 до 14:00 (без записи), после 14:00 – у участкового терапевта. Вакцинация проводится в кабинете №417 с 8:00 до 18:00.

В поликлинике Центра профпатологии (ул. Горького, 11/1) осмотр перед прививкой проводится в кабинете №101 с 8:00 до 14:00 (без записи), а вакцинация – в кабинете №114 с 8:00 до 15:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и амбулаторную карту.

